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Американський сенатор-демократ Річард Блюменталь звернувся до судноплавної компанії Eastern Mediterranean Maritime Limited (EASTMED) із вимогою розвернути танкер Agioi Fanendes, який перевозить близько 40 тисяч тонн російського дизельного пального до порту Нью-Йорка і Нью-Джерсі.

Сенатор наголосив, що ввезення російських нафтопродуктів суперечить ухваленому у 2022 році закону Ending Importation of Russian Oil Act, за порушення якого судновласник нестиме відповідальність.

За словами Блюменталя, танкер під прапором Мальти вийшов із російського порту 22 жовтня та має прибути до США 7 листопада. Законодавець підкреслив, що жодні генеральні ліцензії Міністерства фінансів США не можуть скасовувати пряму законодавчу заборону Конгресу, та висунув вимогу до керівництва EASTMED до 31 жовтня розкрити інформацію про покупця, продавця, фрахтувальника та страховика вантажу.

Джерело: офіційна заява політика у мережі X.

Сенатори-демократи США назвали повною зрадою України рішення адміністрації президента Дональда Трампа на шість місяців дозволити закупівлю російського дизельного пального в усьому світі. Також вони вважають таке рішення зрадою по відношенню до європейських союзників і національної безпеки Сполучених Штатів в цілому.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив 9 жовтня про досягнення домовленості з диктатором рф володимиром путіним щодо постачання мільйонів тонн російського дизельного пального на американський та світовий ринки.

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