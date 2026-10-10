Сенатор США звинуватив Трампа у фінансуванні російського терору

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Американський сенатор Кріс Мерфі заявив, що дії президента Дональда Трампа фактично перетворюють США на спонсора державного тероризму. Причиною він назвав рішення, які, на його думку, допомагають Росії продовжувати війну проти України.

Мерфі наголосив, що Росія цілеспрямовано атакує українське цивільне населення, тоді як американський президент, за його оцінкою, своїми діями забезпечує фінансову підтримку цих зусиль.

«Я знаю, що це звучить політично та гіперболічно, але це фактично правда. Росія навмисно масово атакує цивільне населення в Україні, а президент США Дональд Трамп навмисно фінансує їхні зусилля», — написав сенатор у соцмережі X.

Джерело: Кріс Мерфі

Президент Володимир Зеленський заявив, що доходи від експорту російських нафтопродуктів допомагають Кремлю продовжувати війну проти України. За його словами, наслідки послаблення обмежень стали особливо відчутними на тлі російських ударів по Києву.

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості з диктатором рф володимиром путіним щодо постачання мільйонів тонн російського дизельного пального на американський та світовий ринки.

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