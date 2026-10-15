Сенатор Стіл-Джон узяв відпустку на тлі звинувачень — ABC News Australia

Сенатор від Західної Австралії Джордон Стіл-Джон узяв відпустку від роботи в партійній фракції Австралійських зелених на тлі повідомлень газети Sydney Morning Herald про звинувачення в недоречних коментарях на адресу жінок. Про це ABC News повідомило з посиланням на підтвердження партії.

Реакція партії

Лідер Австралійських зелених Девід Шубрідж заявив, що партія серйозно ставиться до занепокоєнь такого характеру. За його словами, ситуація потребує справедливого та незалежного розгляду, який забезпечить усім сторонам право на належну процедуру й процесуальну справедливість.

Шубрідж також наголосив на важливості належного розгляду скарг. Він повідомив, що Стіл-Джон попросив надати йому відпустку від роботи у партійній фракції, а лідер партії прийняв це прохання.

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Статус звинувачень

Про звинувачення щодо сенатора повідомляла Sydney Morning Herald. Йдеться про твердження щодо недоречних висловлювань на адресу жінок, а не про встановлені факти.

ABC News звернулося до Джордона Стіл-Джона по коментар.

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