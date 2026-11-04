Сенатор Тілліс заявив, що Гегсет зіткнеться з наслідками — The Hill

У США сенатор-республіканець від Північної Кароліни Том Тілліс заявив, що міністр оборони Піт Гегсет має зіткнутися з наслідками своєї роботи під час післявиборчої сесії Конгресу. Він також висловив сумнів, чи зможе президент Дональд Трамп домогтися фінансування Пентагону, якщо Гегсет залишиться на посаді.

Як повідомляє The Hill, Тілліс сказав CBS News, що глава Пентагону є однією з причин нестачі потрібного фінансування та гарантій у сфері оборони. На думку сенатора, після виборів необхідно визначити, чи є Гегсет найкращою людиною для представлення оборонних потреб перед Конгресом.

Тілліс зазначив, що якщо адміністрація Трампа хоче ухвалити відповідні рішення до завершення роботи поточного складу Конгресу, часу лишається близько 60 днів.

Фінансування оборони

Демократи погрожували заблокувати 70 мільярдів доларів екстреного оборонного фінансування, яке адміністрація Трампа запросила у Конгресу в червні. Вони також можуть блокувати щорічний законопроєкт про асигнування на оборону, який має забезпечити фінансування Пентагону у 2027 фінансовому році.

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Сенатор-демократ Тім Кейн, член комітету Сенату зі збройних сил, у вересні заявив The Hill, що відставка Гегсета могла б допомогти демократам і республіканцям досягти двопартійних домовленостей у питаннях оборони.

Можливе голосування щодо імпічменту

За даними видання, Гегсет може зіткнутися з голосуванням щодо імпічменту в Палаті представників пізніше цього місяця або в грудні. Республіканець Томас Мессі попередив, що домагатиметься голосування за статтями імпічменту, коли Конгрес наступного тижня відновить роботу у Вашингтоні.

Тілліс, чий голос був вирішальним під час затвердження Гегсета на посаді в січні 2025 року, тепер називає це рішення найбільшою помилкою своєї кар'єри. Сенатор раніше критикував главу Пентагону за усунення досвідчених військових керівників і закликав Трампа знайти нового очільника оборонного відомства.

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