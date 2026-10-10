Сенатори-демократи назвали зрадою дизельну угоду Трампа із Путіним

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Сенатори-демократи США назвали повною зрадою України рішення адміністрації президента Дональда Трампа на шість місяців дозволити закупівлю російського дизельного пального в усьому світі. Також вони вважають таке рішення зрадою по відношенню до європейських союзників і національної безпеки Сполучених Штатів в цілому.



Заяву підписали провідна демократка в Комітеті Сенату із закордонних справ Джин Шейгін, лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер та провідна демократка в банківському комітеті Сенату Елізабет Воррен. Йдеться про Генеральну ліцензію 135, яку Мінфін США видав після домовленості Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

«Оголошення президента Трампа про те, що Сполучені Штати дозволять купувати російський дизель по всьому світу протягом шести місяців, є повною зрадою України, наших європейських союзників і національної безпеки Америки», - йдеться в заяві.

Сенатори нагадали, що пальне в США та Європі стрімко подорожчало через війну з Іраном, яку розпочав сам Трамп. Тепер, на їхню думку, президент намагається виправити ситуацію "відчайдушними угодами" з диктатором, а заради власних політичних перспектив жертвує Україною та союзниками.

Окремо сенатори звинуватили Трампа в тому, що він ігнорує закон і двопартійну волю Конгресу. Лише кілька тижнів тому законодавці ухвалили закон, який мав перекрити доходи російської військової машини та обмежити купівлю російської нафти і газу.

«Досить. Президент має завершити свою війну з Іраном, а не фінансувати військову машину Росії. Путін реагує лише на силу, а це означає жорсткі дії проти Росії та тих, хто допомагає їй вести війну проти України», - наголосили вони.

Йдеться про закон імені Ліндсі Грема про санкції проти Росії та Ірану, названий на честь сенатора, який помер у липні. Конгрес ухвалив його більшістю голосів від обох партій, а Трамп підписав документ 18 вересня.

Про це сказано у спільній заяві трьох сенаторів, оприлюдненій на сайті сенатського комітету із закордонних справ.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив 9 жовтня про досягнення домовленості з диктатором рф володимиром путіним щодо постачання мільйонів тонн російського дизельного пального на американський та світовий ринки.

Українська переговорна делегація прибула 9 жовтня до США для зустрічі з американськими посадовцями задля підготовки до майбутніх тристоронніх переговорів у форматі Україна-США-рф.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер можуть до кінця жовтня знову приїхати до Москви для переговорів із Володимиром Путіним щодо завершення війни проти України.



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