У США сенатори-демократи Джефф Мерклі від Орегону та Ед Маркі від Массачусетсу внесли спільну резолюцію про несхвалення, яка має заблокувати угоду адміністрації президента Дональда Трампа із Саудівською Аравією щодо розвитку цивільної ядерної програми. Про це повідомляє The Hill.

Побоювання щодо ядерних технологій

Демократи висловили занепокоєння, що домовленість відкриває Саудівській Аравії доступ до американських технологій для цивільної атомної енергетики, однак не передбачає достатніх запобіжників проти можливого використання цих технологій для створення ядерної зброї.

За словами Мерклі, країни, які розвивають цивільні ядерні програми, мають погоджуватися на обмеження щодо переробки та збагачення палива, а також на суворі інспекції. На його думку, це необхідно, аби цивільна ядерна програма не стала прикриттям для створення ядерної зброї.

Процедура розгляду

Трамп уклав угоду із саудівською владою наприкінці липня. Вона передбачає, що американські компанії протягом 30 років розвиватимуть ядерну енергетичну інфраструктуру Саудівської Аравії.

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Документ не потребує схвалення Конгресу, але набуде чинності після завершення 90-денного періоду, протягом якого законодавці можуть обговорити його блокування. Голосування за резолюцією має відбутися після 29 листопада. Аналогічну ініціативу вже внесли демократи в Палаті представників.

Шанси на блокування угоди

Як зазначає видання, обидві резолюції мають невисокі шанси на ухвалення. У Сенаті для просування ініціативи необхідні 60 голосів, а для скасування угоди також потрібен підпис Трампа.

Республіканці в Сенаті загалом підтримують угоду, хоча деякі з них раніше заявляли, що хочуть отримати більше інформації про обмеження, які вона встановлює для можливого створення ядерної зброї. Сенатор-республіканець Рік Скотт сказав, що прагне краще зрозуміти такі обмеження, тоді як Джон Корнін заявив, що наявна в нього інформація не викликає занепокоєння.

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