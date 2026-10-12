Сенатори США виступили проти угоди Трампа з путіним щодо купівлі дизеля — Politico

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Сенатори від Республіканської та Демократичної партій США закликали адміністрацію Дональда Трампа переглянути рішення про дозвіл на імпорт російського дизельного палива.

Законодавці вважають, що цей крок може суперечити американському законодавству про заборону імпорту російських енергоресурсів.

У спільній заяві сенатори наголосили, що закон про заборону імпорту російських енергоресурсів ухвалили у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вони також заявили, що Білий дім не проконсультувався з Конгресом перед призупиненням енергетичних санкцій і не пояснив причин такого рішення.

Звернення підписали четверо республіканців — Сьюзан Коллінз, Ліза Мурковскі, Том Тілліс і Джон Кертіс, а також демократка Джин Шахін, яка представляє свою партію в комітеті Сенату з міжнародних відносин.

Законодавці заявили, що США не повинні створювати для Росії додаткові джерела фінансування, поки триває війна проти України. Вони закликали адміністрацію Трампа негайно змінити курс, однак конкретних подальших кроків у разі збереження рішення не назвали.

Джерело: Politico

Президент США Дональд Трамп знову поклав на Україну відповідальність за відсутність мирної угоди з Росією, водночас заявивши, що Кремль нібито зацікавлений у врегулюванні війни. Окремо американський лідер похвалив Москву за постачання великих обсягів нафти за низькими цінами.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що російсько-української війни можна було уникнути, а її початок пояснив «некомпетентністю». Він також повторив, що за його президентства вторгнення Росії нібито не відбулося б.

Спецпредставник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв назвав «історичним» і «знаковим» звернення президента США Дональда Трампа до українців із закликом обрати нового главу держави замість Володимира Зеленського.

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