Сенатори США внесли законопроєкт про ядерне стримування Південної Кореї — Korea Herald

У Вашингтоні двоє сенаторів США внесли двопартійний законопроєкт, покликаний підтвердити «непохитні» зобов’язання Сполучених Штатів щодо розширеного ядерного стримування Південної Кореї та інших союзників за договорами. Про це повідомляє Korea Herald.

Ініціатива двох сенаторів

Законопроєкт Reaffirming Extended Nuclear Deterrence Act наприкінці минулого місяця представив сенатор Марк Келлі, а його співавтором став сенатор Том Тілліс. Документ закликає підтримувати переконливий ядерний потенціал США, доповнений звичайними військовими спроможностями, спільними навчаннями та стратегічними консультаціями із союзниками.

У законопроєкті зазначено, що США мають підтвердити незмінність зобов’язань щодо розширеного стримування та забезпечити, аби розміщення сил, навчання, стратегічні консультації й оборонні інвестиції це демонстрували.

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Союзники та військові навчання

Окремо в документі названо Південну Корею, Японію, Австралію та держави-члени НАТО. У ньому зазначено, що безпека цих союзників безпосередньо сприяє інтересам національної безпеки США. Законопроєкт також вказує на зростання ядерних загроз з боку Північної Кореї, Китаю та Росії.

Ініціатива наголошує на необхідності постійних консультацій, планування та військових навчань із союзниками для посилення спільної готовності. У документі також зазначено, що розширене ядерне стримування США допомагало відмовляти союзників від розробки власної ядерної зброї. Раніше Келлі та Тілліс закликали адміністрацію Трампа скасувати рішення про суттєве скорочення спільних навчань із Південною Кореєю.

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