Сенатори США запитали Kalshi і Polymarket про захист виборчих ринків — The Hill

У США сенатори Елізабет Воррен від Демократичної партії та Джон Кертіс від Республіканської партії звернулися до платформ Kalshi і Polymarket із запитом надати інформацію про заходи протидії інсайдерській торгівлі, маніпуляціям ринком і ставкам на основі суттєвої непублічної інформації. Звернення стосується ринків прогнозів, пов’язаних із проміжними виборами у США в листопаді 2026 року, повідомляє The Hill.

Занепокоєння щодо виборчих контрактів

У листі до генерального директора Kalshi Тарека Мансура та генерального директора Polymarket Шейна Коплана сенатори звернули увагу на контракти на події, пов’язані з виборами. Цей тип активів дає користувачам змогу торгувати залежно від відповіді «так» або «ні» на конкретне питання.

Воррен і Кертіс згадали кілька випадків, коли кандидати робили ставки на власні виборчі перегони на Kalshi у 2025 році та у квітні 2026 року. На думку сенаторів, ці приклади порушують питання про те, скільки пов’язаних із виборами операцій могли залишитися непоміченими.

Також у листі послалися на матеріал Fortune про ймовірні тактики маніпулювання ринком на Polymarket під час президентських виборів 2024 року. За даними цього матеріалу, такі дії могли стосуватися приблизно третини обсягу торгів на президентському ринку платформи.

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Які дані запитали сенатори

Законодавці попросили обидві компанії надати відомості про заходи, яких вони вже вживали для запобігання можливій інсайдерській торгівлі з боку виборчих штабів та інших осіб, що мають доступ до суттєвої непублічної інформації. Окремо вони запитали, які випадки інсайдерської торгівлі, пов’язаної з виборами, передавали до Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США та які запобіжники діють нині.

Представник Kalshi заявив, що платформа заздалегідь блокує кандидатів і працівників кампаній від торгівлі на виборчих ринках, використовуючи дані про виплати персоналу, подані до Федеральної виборчої комісії США. За його словами, компанія також створила незалежний комітет із ринкової доброчесності для протидії можливій інсайдерській торгівлі.

Відповідь Kalshi та справа в Юті

Керівник Kalshi з контролю за дотриманням правил заявив The Hill, що компанія забороняє інсайдерську торгівлю й маніпулювання ринком та блокує кандидатів і співробітників кампаній для захисту цілісності ринку. Polymarket не надала оперативного коментаря у відповідь на запит видання.

Лист сенаторів з’явився після того, як генеральний прокурор штату Юта Дерек Браун висунув кримінальні обвинувачення Мансура та іншим керівникам ринків прогнозів. За версією обвинувачення, вони незаконно отримували прибуток від просування та пропонування онлайн-азартних ігор у штаті. Як повідомляє The Hill із посиланням на судові матеріали, йдеться про 13 пунктів обвинувачення у тяжких злочинах та один пункт у правопорушенні меншої тяжкості.

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