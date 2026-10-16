Сенаторка Коллінз і Трой Джексон посперечалися на дебатах у штаті Мен — The Hill

Сенаторка-республіканка Сьюзен Коллінз і кандидат від Демократичної партії Трой Джексон провели фінальні передвиборчі дебати за місце в Сенаті США від штату Мен. Під час годинної дискусії кандидати сперечалися щодо президента Дональда Трампа, фінансування кампаній, імміграційної реформи, власних голосувань та війни в Ірані, повідомляє The Hill.

Коллінз, яка обіймає посаду сенаторки вже п'ятий термін, наголошувала на незалежності від партії та Трампа. Вона згадала, що намагалася організувати республіканську опозицію призначенню Піта Гегсета міністром оборони, однак один із сенаторів-республіканців в останній момент змінив позицію і кандидатуру затвердили. Коллінз також заявила, що аналіз її голосувань виявив 56 випадків, коли її голос вплинув на результат, не уточнивши деталей.

Суперечка про голосування

Джексон відповів, що Коллінз, на його думку, розходиться з Трампом і республіканцями лише тоді, коли її голос не є вирішальним. Він також нагадав про її голосування за просування масштабного податково-бюджетного законопроєкту Трампа, хоча згодом вона виступила проти остаточної версії документа.

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Коллінз заперечила, заявивши, що в 72% випадків голосувала разом із президентом, а не в 90–100%, як стверджували її опоненти. Вона також вказала на голосування за затвердження трьох суддів Верховного суду, висунутих президентами-демократами: Соні Сотомайор, Елени Кейґан і Кетанджі Браун Джексон.

Фінансування та війна в Ірані

Під час обміну репліками про гроші на виборчу кампанію Коллінз звинуватила Джексона у порушенні обіцянки не приймати кошти від мільярдерів і корпоративних політичних комітетів. Джексон визнав, що його кампанія отримувала пожертви від мільярдерів, проте заявив, що це не вплине на його голосування. Він також підтвердив отримання 15 тисяч доларів від нафтової та фармацевтичної галузей і сказав, що передав ці кошти благодійним організаціям.

Окремою темою стала війна в Ірані. Джексон заявив, що Коллінз як голова сенатського Комітету з асигнувань могла б сприяти припиненню конфлікту через припинення фінансування. Він пов'язав війну зі зростанням вартості пального, що, за його словами, позначилося на рибальській та лісозаготівельній галузях Мену. Коллінз сказала, що Конгрес мав бути залучений до рішення про початок війни, і захистила свої голосування за припинення бойових дій після початкового 60-денного періоду, передбаченого Законом про воєнні повноваження.

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