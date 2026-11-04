Сенаторка Сара Трон Гарріотт за прогнозом перемагає Нанна в Айові — The Hill

Сенаторка штату Айова від Демократичної партії Сара Трон Гарріотт, за прогнозом Decision Desk HQ, перемагає чинного конгресмена-республіканця Зака Нанна на виборах до Палати представників США у 3-му окрузі штату. Про це повідомляє The Hill. У разі підтвердження прогнозу округ повернеться під контроль демократів після двох термінів республіканського представництва.

Прогноз за неповного підрахунку

О 23:22 за східноамериканським часом Decision Desk HQ прогнозувала перевагу Трон Гарріотт у дев'ять відсоткових пунктів після підрахунку 88% голосів. Округ охоплює Де-Мойн і передмістя округу Даллас та вважався одним із ключових конкурентних округів Айови.

Нанн уперше здобув цей мандат для республіканців у 2022 році, перемігши демократку Сінді Аксне менш ніж на один відсотковий пункт. У 2024 році він переобрався, випередивши демократа Ленкона Баккама майже на чотири відсоткові пункти. Того ж року президент Дональд Трамп переміг у цьому окрузі з перевагою 4,5 відсоткового пункту.

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Перебіг кампанії

У жовтні Cook Political Report змінив оцінку перегонів із рівних шансів на схильність до перемоги демократів, посилаючись на складну для Нанна політичну ситуацію та кращі позиції Трон Гарріотт в опитуваннях. Трон Гарріотт, яка працює в Сенаті Айови з 2021 року, станом на останні тижні кампанії залучила майже 8,1 млн доларів, тоді як Нанн — 6,1 млн доларів.

Наприкінці перегонів Нанн, попри підтримку Трампа, намагався дистанціюватися від президента. Зокрема, він проголосував за резолюцію щодо обмеження воєнних операцій президента проти Ірану без схвалення Конгресу та подав законопроєкт про блокування імпорту яловичини. Трон Гарріотт зосереджувала кампанію на охороні здоров'я та вартості життя, критикуючи підтримку Нанном масштабного податково-бюджетного закону республіканців.

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