Сенаторку Клобучар прогнозують новою губернаторкою Міннесоти — The Hill

У США сенаторку від Демократичної партії Емі Клобучар прогнозують переможницею виборів губернатора штату Міннесота. За даними The Hill, такий прогноз оприлюднила аналітична служба Decision Desk HQ. У разі підтвердження результату Клобучар стане першою жінкою, обраною губернаторкою Міннесоти.

Попередні результати

За оцінкою Decision Desk HQ, коли було підраховано менш ніж 70% голосів, Клобучар набирала трохи понад 56%. Її суперницею була спікерка Палати представників Міннесоти, республіканка Ліза Демут.

Клобучар представляє Міннесоту в Сенаті США з 2007 року та чотири рази перемагала на сенатських виборах із двозначною перевагою. Вона має змінити чинного губернатора Тіма Волза, який у січні відмовився балотуватися на третій термін на тлі скандалів щодо шахрайства у програмах соціальних служб штату.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Теми кампанії

Скандали стали однією з тем кампанії: обидві кандидатки обіцяли посилити нагляд за роботою влади штату. Клобучар, яка раніше працювала прокуроркою, заявляла, що розпорядиться провести повний аудит уряду штату. Демут обіцяла замінити всіх керівників державних агентств і звинувачувала демократів у тому, що вони допустили поширення шахрайства та марнотратства.

Кандидатки також по-різному оцінювали імміграційну операцію адміністрації президента Дональда Трампа в Міннесоті. За інформацією The Hill, федеральні офіцери застрелили двох громадян США — Рене Гуд та Алекса Претті. Клобучар засудила ці вбивства й закликала Службу імміграційного та митного контролю США залишити штат. Демут назвала смерті трагічними, закликала до повного розслідування, але підтримала ширшу операцію ICE.

Перед днем виборів Cook Political Report оцінював перегони як такі, що впевнено завершаться перемогою демократів, а Decision Desk HQ давав Клобучар 91% імовірності перемоги. На праймеріз Демократичної партії вона перемогла без труднощів, тоді як Демут здобула республіканську номінацію після перемоги над засновником MyPillow Майком Лінделлом.

Читай нас у