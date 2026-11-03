Сенатський комітет США розгляне кандидатуру Северс до FCC — Channel NewsAsia
У США Комітет Сенату з питань торгівлі 10 листопада проведе слухання щодо кандидатури Даніель Туманн Северс на посаду члена Федеральної комісії зі зв’язку США (FCC). Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.
Кандидатура до FCC
Президент США Дональд Трамп у серпні висунув Северс на одне з двох вакантних місць у комісії. Вона працює старшою радницею голови FCC Брендана Карра.
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Федеральна комісія зі зв’язку складається з п’яти членів. Наразі до її складу входять двоє республіканців та одна представниця Демократичної партії — комісарка Анна Гомес.
Питання ABC
FCC розглядає питання щодо подальшої долі восьми телевізійних станцій ABC, що належать компанії Walt Disney. У матеріалі також зазначається, що Трамп звільнив двох демократів із Федеральної торгової комісії та усунув з посад низку інших демократів. Якщо Северс затвердять, президент потенційно може звільнити й Гомес.