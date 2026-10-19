Сенегал планує з листопада зупинити імпорт цукру на вісім-дев’ять місяців — The Rio Times

У Сенегалі з листопада 2026 року планують знову зупинити імпорт цукру на вісім-дев’ять місяців, щоб підтримати місцевого виробника Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS). Міністерство промисловості й торгівлі 17 жовтня повідомило, що припинить видавати імпортні декларації після фактичного відновлення промислової роботи цукрового заводу CSS у Рішар-Толлі на півночі країни, повідомляє The Rio Times.

Декларації припинять видавати після запуску заводу

Тривалість обмежень залежатиме від обсягів місцевого виробництва та реальних потреб ринку. Профспілки CSS очікують, що нова виробнича кампанія на підприємстві розпочнеться 15 листопада. Міністерство також нагадало про вимогу щодо резерву цукру, еквівалентного місячному національному споживанню.

За даними міністерства, CSS має близько 30 тис. тонн цукру в запасах. Національне споживання становить орієнтовно 25 тис. тонн на місяць, тоді як річне виробництво компанії оцінюють приблизно у 140 тис. тонн. Водночас 14 жовтня представник профспілки Амарі Діуф заявив, що на складах компанії є близько 50 тис. тонн непроданого цукру.

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Імпортний цукор дешевший за місцевий

Влада визнає, що імпортний цукор нині дешевший за продукцію місцевого виробництва. Міністерство заявило про намір одночасно захищати купівельну спроможність домогосподарств і підтримувати місцеву промисловість, однак конкретного механізму для подолання цінової різниці не оприлюднило.

15 липня 2026 року Сенегал відкрив імпорт цукру, щоб уникнути дефіциту перед релігійними зібраннями Магал у Тубі та Гаму. У 2025 році країна імпортувала цукру приблизно на 120 млн доларів. Найбільшим постачальником була Бразилія: на неї припало близько 89 млн доларів, або майже три чверті вартості імпорту.

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