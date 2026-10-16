Сенегал заклав у проєкт бюджету на 2027 рік дефіцит 4,7% ВВП — The Rio Times

У Сенегалі проєкт фінансового закону на 2027 рік передбачає загальний дефіцит бюджету на рівні 4,7% валового внутрішнього продукту, або 1 351,7 млрд франків КФА. Це близько $2,3 млрд. Показник нижчий за 7,6% ВВП, закладені у скоригованому бюджеті на 2026 рік, повідомляє The Rio Times.

Доходи та видатки

Доходи бюджету планують на рівні 6 012,1 млрд франків КФА, а видатки — 7 363,7 млрд франків КФА. Порівняно зі скоригованим бюджетом на 2026 рік доходи мають зрости на 2,8%, тоді як видатки — зменшитися на 2,9%.

Скорочення дефіциту переважно пов’язують зі зниженням витрат. Видатки на товари, послуги та трансферти мають зменшитися на 4,2% — до 2 093,7 млрд франків КФА. Обсяг інвестицій, що фінансуються всередині країни, планують скоротити на 176,4 млрд франків КФА — до 956,8 млрд. Водночас фонд оплати праці має зрости на 4,1% — до 1 596,2 млрд франків КФА.

Витрати на обслуговування державного боргу в проєкті становлять 1 303,9 млрд франків КФА, або близько $2,2 млрд. Це майже відповідає всьому запланованому дефіциту. Податкові надходження очікуються на рівні 5 044,6 млрд франків КФА, що на 2,3% більше, ніж у скоригованому бюджеті 2026 року.

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Фінансування та програма МВФ

Загальна потреба у фінансуванні бюджету оцінюється у 6 608,7 млрд франків КФА. Із цієї суми 4 552 млрд франків КФА планується спрямувати на погашення чинного боргу, ще 480 млрд — на погашення внутрішньої простроченої заборгованості перед місцевими постачальниками.

Сенегал розраховує залучити 4 733,7 млрд франків КФА через ринки та кредиторів програм фінансування. Ще 900 млрд франків КФА мають надійти у вигляді позик на проєкти, а обсяг пільгового фінансування має перевищити 800 млрд франків КФА.

Проєкт бюджету представили після домовленості на рівні персоналу Міжнародного валютного фонду щодо нової 36-місячної програми для Сенегалу приблизно на $2,2 млрд. Для запуску програми потрібне схвалення керівництва та Виконавчої ради МВФ, а також виконання умов, пов’язаних із виправленням раніше наданих Фонду даних про державні фінанси та гарантіями фінансування від партнерів. Проєкт бюджету також має розглянути і проголосувати Національна асамблея Сенегалу.

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