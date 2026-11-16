Сент-Кітс і Невіс закриває програму золотих паспортів після 42 років роботи

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Уряд Сент-Кітс і Невіс вирішив поступово припинити дію програми отримання громадянства в обмін на інвестиції, яка працювала з 1984 року. Прем'єр-міністр країни Терранс Дрю оголосив про це 13 листопада 2026 року, пояснивши рішення необхідністю зберегти міжнародну довіру, безвізовий доступ до інших держав і стабільність національної банківської системи.

За словами глави уряду, країна вже повідомила європейських партнерів про намір відмовитися від цієї програми. Її поступове згортання відбуватиметься в межах перехідного періоду, узгодженого з Європейським Союзом. Ініціатива Сент-Кітс і Невіс була найстарішою у світі програмою такого типу.

Як «золоті паспорти» вплинули на економіку країни

Програму громадянства за інвестиції започаткували після здобуття незалежності країною. Її правовою основою стали конституція 1983 року та закон, ухвалений у 1984-му.

Спочатку ініціатива мала обмежені масштаби, однак після світової фінансової кризи 2008 року та закриття національної цукрової промисловості її роль в економіці значно зросла.

У період із 2008-го до 2025 року програма принесла державі близько 6,5 млрд східнокарибських доларів. Це становило приблизно половину всіх надходжень до федерального бюджету. Кошти спрямовували на будівництво доріг, шкіл і доступного житла, зведення нової середньої школи в столиці Бастері, а також на відновлення економіки після пандемії.

Водночас із розширенням програми загострилися проблеми з контролем за її роботою. Прем'єр-міністр Терранс Дрю заявив, що системні порушення та недоліки в управлінні поставили під загрозу репутацію країни.

Масові порушення та спроби реформувати програму

Серед проблем глава уряду назвав агресивне заниження вартості інвестицій, яке почалося у 2017 році, а також зловживання під час реалізації проєкту будівництва в'язниці у 2021-му.

За його словами, у межах цієї ініціативи незаконно розподілили понад 5000 квот на отримання громадянства за ціною 60 тисяч доларів замість установленого законом мінімуму в 175 тисяч доларів. Крім того, тисячі заявок, які не пройшли належної перевірки, потрапили до міжнародних каналів. Це викликало занепокоєння іноземних партнерів щодо безпеки та створило ризики для збереження безвізового режиму.

Після приходу до влади в серпні 2022 року адміністрація Дрю розпочала масштабне реформування системи. У країні створили незалежні наглядові органи, запровадили кримінальну відповідальність за заниження вартості інвестицій і підвищили мінімальний поріг вкладень до 250 тисяч доларів США.

Також заснували регуляторний орган з питань громадянства за інвестиції країн Східного Карибського басейну (SIRA). У межах реформ посилили перевірку претендентів на громадянство та запровадили обов'язковий збір біометричних даних. Усі особи, які отримали громадянство за цією програмою, мають пройти відповідну реєстрацію до липня 2027 року.

Ці заходи допомогли зберегти безвізові поїздки до Великої Британії та європейських країн, а також частково відновити безвізовий доступ до Канади. Однак подальші зміни в європейському законодавстві поставили під сумнів майбутнє самої програми.

Чому країна вирішила відмовитися від «золотих паспортів»

У грудні 2025 року Європейський Союз ухвалив нове законодавство, відповідно до якого наявність програм громадянства за інвестиції стала підставою для скасування безвізового в'їзду до Шенгенської зони.

У червні 2026 року Європейська комісія офіційно запропонувала Сент-Кітс і Невіс розпочати переговори щодо поступового припинення такої практики.

Прем'єр-міністр Терранс Дрю наголосив, що відмова від пропозиції ЄС могла б створити екзистенційну загрозу для економіки країни. Збереження безвізового режиму та довіри міжнародних партнерів, за його словами, стало важливішим за подальше функціонування програми, яка десятиліттями забезпечувала значну частину бюджетних надходжень.

Джерело: St Vincent Times

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