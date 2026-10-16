Сепаратистська PQ перемогла на виборах у Квебеку без більшості — The Hindu

Сепаратистська Parti Québécois (PQ) перемогла на провінційних виборах у Квебеку, Канада, але не здобула більшості для формування уряду більшості. За даними The Hindu, лідер партії Пол Сен-П’єр Пламондон стане наступним прем’єром франкомовної провінції.

За частковими результатами, PQ набрала близько 30% голосів. Її перемозі сприяв розподіл голосів між партіями, які виступають за збереження Квебеку у складі Канади.

Референдум після президентства Трампа

PQ обіцяє провести референдум про вихід Квебеку зі складу Канади. Водночас Сен-П’єр Пламондон заявляв, що не ініціюватиме його, доки президентом США залишається Дональд Трамп.

Лідер PQ пояснював, що рішення про незалежність потребує умов для поінформованої та спокійної дискусії. Він також виключав проведення голосування щонайменше до 2029 року.

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Прем’єр-міністр Канади Марк Карні привітав лідера PQ та заявив, що зміцнення Квебеку є складовою мети зміцнити Канаду. Видання зазначає, що перемогу сепаратистів не вважали відмовою виборців від позиції Карні щодо торговельної війни та погроз анексії з боку США.

Підтримка незалежності й монархії

Опитування свідчать, що незалежність Квебеку підтримують приблизно 30% жителів провінції. На референдумі 1980 року прихильники збереження Квебеку у складі Канади впевнено перемогли, а в 1995 році за це проголосували 50,58% виборців.

PQ також підтримує скорочення імміграції, зокрема для людей, які не розмовляють французькою. Сен-П’єр Пламондон заявляв, що його уряд може припинити фінансування лейтенант-губернатора Квебеку, який представляє британську монархію в провінції. За опитуванням Leger 2025 року, 87% жителів Квебеку не відчували прив’язаності до британської монархії.

Вибори в Квебеку відбулися за два тижні до голосування в канадській провінції Альберта щодо початку процесу виходу зі складу Канади.

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