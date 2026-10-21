Серби за кордоном долають тисячі кілометрів до виборчих дільниць — Balkan Insight

Сербські громадяни за кордоном організовують спільні поїздки, проживання та трансфери до виборчих дільниць перед достроковими парламентськими виборами в Сербії. Влада країни схвалила відкриття 93 дільниць за кордоном, однак їхню кількість критикують як недостатню для зареєстрованих виборців, повідомляє Balkan Insight.

Тисячі кілометрів до голосування

У Канаді працюватимуть лише дві дільниці — у Торонто та Оттаві. Виборці з Ванкувера і Вікторії мають подолати приблизно по 4 тисячі кілометрів в один бік, перетинаючи кілька часових поясів. У Ванкувері для голосування зареєструвалися понад 800 людей, але дільницю там, як і в Калгарі, не відкрили. Волонтери з Торонто пропонують приїжджим житло й транспорт.

В Австралії жителі Брісбена готуються їхати близько 900 кілометрів до Сіднея автобусом, автомобілями або літаком, оскільки Виборча комісія Сербії відмовилася відкривати дільниці ще в кількох містах. За словами представника громади Немані Джуровича, до його групи звернулися 130 зареєстрованих у Брісбені виборців, які висловили підтримку студентському руху.

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Допомога через соціальні мережі

В Італії та Іспанії серби координують спільні поїздки через групи у Facebook. Також вони користуються платформою VoteBnB: її творці повідомили про 1343 пропозиції житла та 742 пропозиції перевезення. За їхніми даними, більш ніж у 30 містах місцеві координатори допомагають виборцям із транспортом і розміщенням.

У Франції виборці з Тулузи, де зареєструвалися 107 людей, але дільницю не відкрили, найняли мікроавтобус і організували спільні поїздки до Парижа. Група з Монпельє також орендувала мікроавтобус, а дорогою планує забрати студентів із Бордо. У Каліфорнії, де єдина дільниця діятиме в Лос-Анджелесі, організатори зафіксували близько 680 реєстрацій по штату; приблизно 50 мешканців Лос-Анджелеса запропонували житло для тих, хто приїде голосувати. Голосування там заплановане з 23:00 24 жовтня до полудня наступного дня за місцевим часом.

На виборах правляча Сербська прогресивна партія Александара Вучича змагатиметься з опозиційними силами, очолюваними студентами. Творці VoteBnB назвали свою ініціативу частиною зусиль проти, за їхнім визначенням, демократичного відступу Сербії за правління Вучича.

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