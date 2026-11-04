Сербія затримала 10 поліцейських за підозрою в катуванні протестувальників — The Guardian

У Сербії затримали дев’ятьох чинних поліцейських і одного колишнього правоохоронця у справі про ймовірне застосування надмірної сили до затриманих учасників антикорупційних протестів у Белграді. Про це з посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ країни повідомляє The Guardian.

Підозри щодо елітного підрозділу

За версією МВС Сербії, підозрювані служили в елітному підрозділі поліції. Відомство стверджує, що 14–15 серпня 2025 року вони катували та залякували кількох людей, яких утримували в гаражі урядового комплексу в центрі Белграда.

У заяві міністерства йдеться, що правоохоронці, застосовуючи силу та погрози, завдавали затриманим сильного болю й тяжких страждань. За даними МВС, метою було отримати від них інформацію, залякати та незаконно покарати. Імена затриманих не оприлюднили — відомство вказало лише їхні ініціали.

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Протести після трагедії в Новому Саді

За даними The Guardian, це перші масштабні затримання у зв’язку з насильством щодо учасників протестів, які тривали в Сербії протягом останніх двох років. Під час акцій поліція застосовувала сльозогінний газ, транспорт для контролю натовпу та світлошумові гранати.

Десятки студентів і активістів, які брали участь у протестах, раніше звинувачували поліцію у надмірному застосуванні сили, що, за їхніми словами, призвело до травм і психологічних наслідків.

Антикорупційні протести охопили Сербію у 2025–2026 роках після обвалення бетонного навісу на реконструйованому залізничному вокзалі в Новому Саді 1 листопада 2024 року. Тоді загинули 16 людей. Як зазначає видання, протести завершилися поразкою Сербської прогресивної партії на дострокових парламентських виборах 25 жовтня, на яких перемогла Студентська листа.

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