Серед загиблих і постраждалих унаслідок теракту в Кракові є іноземці

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Після нападу, внаслідок якого загинули шестеро людей, ідентифікували одного загиблого іноземного громадянина. Ще п’ятеро громадян інших країн дістали поранення.

Про це на пресконференції ввечері у Кракові заявив глава МВС Польщі Марцін Кєрвінський, передає кореспондент Укрінформу.

«Серед загиблих осіб, яких було ідентифіковано, є один іноземець»,- повідомив Кєрвінський, не уточнюючи громадянство.

За його словами, у лікарнях перебувають 16 осіб, 13 з яких у тяжкому стані. «Серед 16 поранених є п’ятеро іноземців»,- уточнив міністр.

Поранень зазнали двоє поліцейських, а також терорист. Стан здоров’я одного з правоохоронців та нападника є украй тяжким.

За попередніми даними слідства, стрілець діяв сам.

«Поліція не має жодних підстав стверджувати, що виконавців цієї жахливої масової стрілянини було більше. Схоже, що нападник був один», – заявив глава МВС. Він зазначив, що правоохоронці повторно перевірять записи камер відеоспостереження.

Кєрвінський спростував інформацію, яка раніше з’явилася у ЗМІ, ніби нападник був військовим. За його словами, усе вказує на те, що той «мав дуже радикальні погляди» та «захоплювався ультраправими ідеологіями».

Міністр повідомив, що в автомобілі, яким пересувався стрілець, знайшли значну кількість зброї, а постріли здійснювалися з автоматичної зброї. Тривають слідчі дії, територію навколо автівки охороняють поліція та пожежна служба.

Глава МВС також повідомив, що нападник є громадянином Польщі та походить зі Свєнтокшиського воєводства. За його словами, у будинку, де він мешкав, тривають слідчі дії, для проведення яких потрібна присутність поліцейських підрозділів антитерористичного призначення.

Міністр анонсував, що найближчими годинами, ймовірно, з’явиться більше інформації про причини нападу, зокрема про те, чи діяв зловмисник під чиїмось впливом і чи співпрацював із кимось.

За уточненою інформацією нападником є 24-річний Міхал О., який проживав у місті Островєц Свєнтокшиський та працював токарем.

Джерело: Укрінформ

До цього МЗС повідомило, чи постраждали українці під час стрілянини в Кракові.

Раніше Зеленський відреагував на смертельну стрілянину в центрі Кракова.

У Кракові оголосили жалобу до 11 листопада після стрілянини.

Після стрілянини у Кракові лідери Європи висловили співчуття Польщі.

Нападником у Кракові був 25-річний поляк, загинули щонайменше шестеро.

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