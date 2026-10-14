Серена Вільямс показала результати схуднення на понад 14 кілограмів

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45-річна американська тенісистка Серена Вільямс поділилася на своїй сторінці в Instagram новими світлинами, де продемонструвала фігуру після схуднення.

На опублікованих фото спортсменка позує на тлі пляжу у білому ліфчику, блакитній кофті та мідіспідниці від бренду Nike, демонструючи рельєфний прес. «Я не можу змінити напрямок вітру, але можу налаштувати вітрила так, щоб завжди дістатися до мети», — написала Вільямс під дописом.

Раніше 23-разова переможниця турнірів Великого шолома публічно зізнавалася, що використовувала спеціальні ін'єкційні препарати для скидання ваги. Завдяки їхньому застосуванню спортсменці вдалося скинути понад 14 кілограмів.

Джерело: Instagram-сторінка Серени Вільямс.

Українська інтерв’юерка та блогерка Раміна Есхакзай розповіла про результати схуднення, труднощі з підтриманням форми та коливання ваги.

Англійський співак Роббі Вільямс позбувся понад 10 кг зайвої ваги за допомогою препарату «Оземпік», який набув популярності серед голлівудських знаменитостей. Однак швидке схуднення за допомогою цих ін’єкцій може мати небажані наслідки, з якими зіткнувся і сам артист. Науковці досліджують новий побічний ефект препарату та пояснюють, які ризики можуть супроводжувати його застосування.

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