Сергій Брін пожертвував щонайменше $102 млн проти податку в Каліфорнії — RMF24

У Каліфорнії технологічні мільярдери фінансують кампанію проти пропозиції №40 — поправки до конституції штату про одноразовий 5-відсотковий податок на статки найбагатших жителів. Співзасновник Google Сергій Брін пожертвував на кампанію проти ініціативи щонайменше 102 млн доларів, повідомляє RMF24.

Що передбачає пропозиція №40

Голосування має відбутися 3 листопада. Ініціатива передбачає одноразовий податок у 5% від накопиченого майна для мільярдерів, які проживають у штаті. Оподаткуванню підлягали б підприємства, цінні папери, твори мистецтва, колекційні предмети та інтелектуальна власність. Нерухомість і кошти на пенсійних рахунках пропонують звільнити від цього податку.

Кошти, отримані завдяки податку, планують спрямувати на охорону здоров’я та освіту. Керівник профспілок працівників охорони здоров’я Дейв Ріган заявив CBS News, що ініціатива необхідна через скорочення федерального фінансування програми Medicaid. За його прогнозом, без цих ресурсів медичне страхування можуть втратити 3,5 млн людей.

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Витрати на кампанію та опитування

Противники податку зібрали вже 340 млн доларів, тоді як прихильники — 33 млн доларів. Серед донорів кампанії проти пропозиції також названі засновник Palantir Technologies Пітер Тіль, колишній керівник Google Ерік Шмідт, очільник DoorDash Тоні Сюй, очільник Stripe Патрік Коллісон і криптовалютний підприємець Кріс Ларсен.

За даними офіційних документів, на агітацію проти ініціативи витрачали понад 1 млн доларів на день. У перші 19 днів вересня кампанія опонентів витратила щонайменше 21,2 млн доларів. Виборцям надсилають SMS, листівки та рекламу, в яких стверджується, що податок для мільярдерів призведе до вищих податків для всіх жителів Каліфорнії.

Наприкінці вересня опитування Університету Південної Каліфорнії показало, що 45% виборців планували підтримати пропозицію №40, а 42% — виступити проти. На листопадовому бюлетені також будуть дві контрпропозиції — №41 і №42. Якщо будь-яка з них отримає більше голосів «за», ніж пропозиція №40, запровадження податку для мільярдерів буде заблоковане, навіть якщо саму пропозицію №40 схвалять.

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