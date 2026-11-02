Сестра затриманого у Польщі росіянина назвала підозри абсурдними — Interia

Сестра 55-річного громадянина Росії, затриманого у польській Свідниці за підозрою в діяльності на користь іноземної розвідки проти Польщі, назвала висунуті йому підозри абсурдними та жахливими. Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту на три місяці.

Позиція сестри затриманого

Як повідомляє Interia, сестра чоловіка Ксенія Сухорукова написала в соціальних мережах, що фотографування залізничного транспорту є захопленням її брата ще з молодості. За її словами, на його сторінці у Facebook є мільйони світлин поїздів, залізничних складів і літаків, а фотографування було його хобі, а не таємною діяльністю.

Затриманого звати Олександр Машовець. За твердженням його сестри, він перебував у Польщі у службових справах. Вона також заявила, що після арешту йому заборонили контактувати з родиною, а близькі підтримують зв’язок із посольством держави-агресора Росії.

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Що знайшли правоохоронці

Чоловіка затримали під час патрулювання поблизу залізничної інфраструктури. Поліція помітила автомобіль біля залізничного переїзду без охорони; коли водій побачив правоохоронців, він швидко поїхав. Згодом автомобіль виявили неподалік залізничного віадука. За даними польських служб, чоловік занервував, побачивши поліцейських, і намагався швидко повернутися до машини.

У затриманого виявили професійне фотообладнання. На вилучених носіях, за даними правоохоронців, були сотні тисяч фотографій важливих залізничних і транспортних об’єктів, зокрема об’єктів критичної інфраструктури. Крім того, поліція вилучила кілька різних документів, що посвідчують особу. Прокуратура встановлює, на чиє замовлення міг діяти чоловік; у польському МВС заявляли, що його пояснення були непослідовними та нелогічними.

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