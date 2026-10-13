Сеул переглядає військові пільги для спортсменів — The Japan Times

У Сеулі Управління військових ресурсів Південної Кореї переглядає систему звільнення спортсменів від повної військової служби. Перевірка охоплює критерії надання звільнення та вимоги щодо суспільно корисних робіт; її планують завершити до середини листопада. Приводом стала реакція на поведінку футболістів після перемоги збірної на Азійських іграх, повідомляє The Japan Times.

Реакція на святкування футболістів

Капітан команди Лі Гі Хьок після перемоги над господарями турніру — збірною Японії — у фіналі чоловічого футбольного турніру сказав: «Я не йду до армії». За його словами, в разі поразки він мав би прибути на службу через дев’ять днів, що перервало б його прибуткову кар’єру на піку.

Додаткове обурення викликало відео з 19-річним гравцем англійського «Ньюкасла» Пак Син Су: він був у кашкеті, який носять після демобілізації, та віддав салют. Обидва футболісти згодом перепросили. Видання зазначає, що раніше спортсмени зазвичай обережно висловлювалися про такі пільги, оскільки тема військової служби в країні є чутливою.

Як працює система пільг

Більшість придатних до служби чоловіків у Південній Кореї мають відслужити від 18 до 21 місяця. Водночас система, запроваджена 1973 року, дозволяє спортсменам претендувати на звільнення від повної служби за олімпійську медаль будь-якого ґатунку або золото Азійських ігор. Пільги також можуть надавати митцям, які перемагають у визначених конкурсах.

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Такі спортсмени все одно проходять три тижні базової військової підготовки та мають виконати 544 години суспільно корисних робіт за фахом протягом 34 місяців. Міністр оборони Кан Сін Чхоль пообіцяв поступово скорочувати ці пільги з кінцевою метою їх повного скасування.

Дискусія про справедливість

Посадовець, пов’язаний із процедурою призову та який говорив на умовах анонімності, заявив, що пільги почали сприймати як винагороду, хоча ними щороку користуються лише кілька десятків людей. За його словами, це може символічно перетворювати службу на покарання для приблизно 180 тисяч чоловіків, які щороку вступають до війська. Він запропонував замість повного звільнення запровадити для елітних спортсменів скорочений строк служби.

Професор Інституту креативної конвергентної освіти університету Ханян Кім Сон Сін пов’язав дискусію зі скороченням кількості потенційних призовників, комерціалізацією спорту та зростанням суспільного запиту на справедливість.

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