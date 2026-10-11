Сеул заявив про активний обмін розвідданими зі США попри обмеження — Korea Herald

Національна розвідувальна служба Південної Кореї заявила в Сеулі, що співпраця зі Сполученими Штатами у сфері розвідки активно триває в широкому спектрі напрямів. Водночас відомство підтвердило: Вашингтон уже понад сім місяців обмежує передачу частини даних, пов’язаних із ядерними об’єктами КНДР, повідомляє Korea Herald.

Які дані продовжують передавати

У розвідці відкинули повідомлення телеканалу SBS про те, що США нібито діляться із Сеулом лише інформацією щодо північнокорейських ракет. За заявою служби, обмін охоплює дані про ракети КНДР, її звичайні військові можливості, внутрішню ситуацію та міжнародні контакти Пхеньяна, кібербезпеку й контррозвідку.

Міністерство оборони Південної Кореї також заявило, що необхідний для підтримання бойової готовності обмін інформацією щодо КНДР не обмежувався. Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Чин Йон Син визнав, що частина ключових розвідданих про ядерну програму КНДР залишається обмеженою, але наголосив, що це не вплинуло на військову готовність.

Суперечка навколо ядерного об’єкта

Обмеження пов’язують із суперечкою, що виникла після того, як 6 березня міністр у справах об’єднання Чон Дон Йон публічно назвав Кусонг одним із майданчиків зі збагачення урану в КНДР. Це був перший випадок, коли високопосадовець Південної Кореї публічно згадав цей об’єкт поряд із Йонбьоном і Кансонгом.

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За даними видання, Вашингтон розцінив розкриття цієї інформації як оприлюднення секретних розвідданих, переданих Сеулу. Південнокорейський уряд спочатку стверджував, що відомості були отримані з відкритих джерел.

Реакція на публікації медіа

Розвідувальна служба оприлюднила серію різких спростувань повідомлень місцевих медіа про нібито погіршення контактів зі США. Відомство закликало журналістів не поширювати, на його думку, неправдиву інформацію, яка може зашкодити альянсу та національним інтересам країни.

Служба також визнала повідомлення Dong-A Ilbo про те, що США просили не залучати її до червневої зустрічі тристоронньої робочої групи з питань кіберзагроз з боку КНДР. У відомстві пояснили це непорозумінням, яке згодом було врегульоване. Водночас американський посадовець у письмовому коментарі південнокорейським медіа заявив, що Вашингтон очікує від Республіки Корея дотримання стандартів багаторічного союзу, зокрема у питаннях розвідки та контррозвідки.

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