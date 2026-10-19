Сеул замінить 35 тросів естакади після нового обриву — Korea Herald

Влада Сеула в Південній Кореї планує до червня 2027 року замінити 35 сталевих тросів на естакаді Чоннинчхон на північному сході міста. План оголосили після того, як усередині споруди виявили ще один обірваний трос невдовзі після завершення перевірки, яка не зафіксувала значних дефектів, повідомляє Korea Herald.

Новий обрив після перевірки

За словами депутата парламенту Хван Хі з Демократичної партії Кореї, обрив одного з тросів виявили після інспекції, завершеної в березні 2026 року. Перевірку проводили з лютого 2025 року, а естакада отримала оцінку B, що відповідає задовільному стану.

Це не перший такий випадок на Чоннинчхон: у 2024 році один із тросів обірвався приблизно через шість місяців після попередньої оцінки безпеки, яка тривала з травня 2023 року до березня 2024-го. Подальше обстеження у вересні 2024 року — серпні 2025 року виявило 25 кородованих або пошкоджених тросів, зокрема один обірваний. За даними депутата, жоден із цих 25 тросів досі не замінили.

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План заміни до 2027 року

Міська влада пояснила, що перевірки 2023 та 2025 років не передбачали буріння конструкції для огляду її внутрішньої частини, тому інспектори не могли безпосередньо оглянути троси в бетоні. У Сеулі заявили, що замінять усі 25 пошкоджених тросів, виявлених під час обстеження 2024–2025 років, а також ще 10 тросів біля місця попереднього обриву.

Шестисмугова естакада є важливим маршрутом на північному сході Сеула: щодня нею проїжджають понад 100 тисяч автомобілів. У 2016 році рух на ній приблизно на місяць призупиняли для заміни 32 пошкоджених тросів. Місто також послалося на дослідження Корейського інституту бетону 2017 року, за висновком якого естакада могла залишатися відкритою під час заміни до чотирьох обірваних тросів.

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