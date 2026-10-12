SG Enable запустила комітет для навчання людей з інвалідністю — Channel NewsAsia

У Сінгапурі національне агентство з питань інвалідності SG Enable запустило консультативний комітет і представило інші ініціативи для розширення можливостей навчання впродовж життя та працевлаштування людей з інвалідністю. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Комітет із безперервної освіти та професійного навчання для людей з інвалідністю об’єднає фахівців зі сфер підтримки людей з інвалідністю, навчання та зайнятості. Він має підвищити якість, актуальність і доступність навчання з урахуванням потреб слухачів та роботодавців.

Шлях від навчання до роботи

Серед інших заходів — галузева програма навчання з подальшим працевлаштуванням. Вона має дати учасникам структурованіший шлях від здобуття навичок до роботи, а також можливість ознайомитися з різними сферами й опанувати навички, що відповідають потребам галузей.

У межах програми роботодавці проводитимуть ознайомчі візити, під час яких учасники зможуть побачити робочі місця, завдання та вимоги різних посад. Це має допомогти учасникам і їхнім сім’ям обрати шлях, що відповідає їхнім сильним сторонам, інтересам і потребам у підтримці.

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Програму торік випробували в готельному секторі. У другій половині 2026 року її планують поширити ще на п’ять галузей: громадське харчування, логістику, інформаційно-комунікаційні технології, охорону здоров’я, а також управління персоналом та адміністрування. SG Enable очікує, що у 2026–2030 роках навчання й підтримку за програмою отримають 800 людей з інвалідністю.

Доступність курсів

SG Enable також поширить грант у розмірі 95% вартості курсів на людей з інвалідністю, які навчатимуться на відповідних загальнодоступних програмах. Раніше ця підтримка поширювалася лише на курси, підтримані агентством.

Крім того, у Сінгапурі запровадять систему розвитку компетенцій викладачів у сфері безперервної освіти. Вона охоплюватиме, зокрема, обізнаність щодо інвалідності та методи доступного навчання. Провайдери навчання зможуть отримати гранти для підготовки викладачів, поліпшення навчального середовища й адаптації матеріалів для слухачів з інвалідністю.

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