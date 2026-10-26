Шабана Махмуд ініціювала перевірку вбивства студента Новака — The Guardian

У Великій Британії міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд ініціювала перевірку, яка має встановити, чи були втрачені можливості запобігти вбивству 18-річного студента Генрі Новака в Саутгемптоні. Про це повідомляє The Guardian.

Новак у грудні помер від ножового поранення, коли повертався додому після вечірнього виходу. За даними видання, поліцейські закували його в кайданки, коли він стікав кров’ю, після того як Вікрум Дігва неправдиво звинуватив його в расистських образах. На записі з нагрудної камери Новак неодноразово говорив, що його поранили ножем, однак один із правоохоронців відповів, що не вважає, ніби це сталося.

Перевірка обставин

Перевірку очолить колишній лорд-канцлер від Консервативної партії Алекс Чок. Він має представити попередні висновки протягом п’яти місяців. Процес зосередиться на тому, що було відомо про Дігву та чи існували можливості для втручання до нападу.

Також перевірять досвід родини Новака в системі кримінального правосуддя та те, чи отримала вона належну підтримку. Після завершення розслідування Незалежного офісу з питань поведінки поліції щодо реакції правоохоронців перевірка також розгляне дії цього органу і, за потреби, поліції.

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Дії поліцейських

Двох поліцейських, які першими прибули на місце події, Незалежний офіс з питань поведінки поліції перевіряє щодо можливого грубого службового проступку. Слідство з’ясовує, чому вони не розпізнали потреби Новака в невідкладній медичній допомозі та чому вирішили заарештувати його замість надання першої допомоги.

Дігву засудили до довічного ув’язнення з мінімальним строком 21 рік. Він отримав дозвіл оскаржити тривалість покарання в Апеляційному суді 5 листопада. Його матір Кіран Каур засудили до трьох років ув’язнення за допомогу правопорушнику після того, як вона забрала ніж, використаний сином. У родинному будинку поліція знайшла цей ніж і ще понад 20 одиниць зброї.

Родина Новака назвала початок перевірки важливим моментом у боротьбі за справедливість. Вона висловила сподівання, що перевірка разом із чинними розслідуваннями та коронерським слуханням допоможе встановити повну картину подій.

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