Шанси на усунення Трампа з посади до кінця 2027 року зросли до 78%

0:00 / 0:00

За даними платформи прогнозів Polymarket, імовірність дострокового припинення президентських повноважень Дональда Трампа до кінця 2027 року зросла до 78%.

Сенатор-республіканець Тед Круз також заявив, що демократи можуть ініціювати проти Трампа одразу кілька процедур імпічменту.

Нагадаємо, Трампу вже двічі оголошували імпічмент — у 2019 та 2021 роках. В обох випадках Сенат виправдав його.

Джерело: Polymarket

Нагадаємо, член Палати представників США від 7-го виборчого округу штату Вірджинія українського походження Євген Віндман переобрався до Конгресу. Він здобув переконливу перемогу над кандидатом від Республіканської партії Дугом А. Оллівантом.

Демократиздобули достатньо місць для контролю над Палатою представників і Сенатом США на проміжних виборах. Китайські користувачі соціальних мереж відреагували на результат по-різному: частина критикувала американську політичну систему, інші обговорювали, як подальший політичний вплив президента Дональда Трампа може позначитися на інтересах Пекіна.

У США демократ Сем Форстаг, за прогнозом Decision Desk HQ, перемагає на виборах до Палати представників від 1-го округу штату Монтана. Він випереджає кандидата від Республіканської партії Аарона Флінта в боротьбі за вакантний мандат.

Читай нас у