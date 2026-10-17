Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф заявив, що федеральна влада була змушена запровадити надзвичайний стан і губернаторське правління у провінції Хайбер-Пахтунхва через, за його словами, відсутність співпраці провінційного уряду в боротьбі з тероризмом. Про це він сказав 17 жовтня в Гуджранвалі, повідомляє Dawn.

Рішення федеральної влади

Федеральна влада запровадила у Хайбер-Пахтунхві надзвичайний стан і губернаторське правління 11 жовтня. Влада пояснила це «навмисним самоусуненням» провінційної адміністрації від боротьби з тероризмом. Ці рішення цього тижня схвалив парламент Пакистану, тоді як опозиція протестувала проти них.

Шаріф сказав, що перед ухваленням такого кроку федеральна влада намагалася домовитися з опозиційною партією PTI. За його словами, представники уряду та Пакистанської народної партії вели переговори з опозицією протягом 48 годин. Другий раунд переговорів 3 жовтня завершився без результату, хоча, як стверджує прем’єр, сторони підготували проєкт домовленості, за яким PTI мала скасувати свій марш на Ісламабад.

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Суперечка з PTI

Прем’єр заявив, що неодноразово зустрічався з головним міністром Хайбер-Пахтунхви Сохаїлом Афріді, повноваження якого нині не діють, а також із його попередником Алі Аміном Гандапуром. Він стверджує, що пропонував провінційній владі підтримку в протидії тероризму та обіцяв узгоджувати з нею питання управління, ресурсів і потреб регіону.

Запровадженню надзвичайного стану передували кілька тижнів політичної напруги між федеральною владою та PTI. Партія оголосила про намір провести марш на Ісламабад, вимагаючи звільнення свого ув’язненого засновника Імрана Хана. Федеральні міністри також заявляли про нібито зв’язки уряду Хайбер-Пахтунхви, очолюваного PTI, з терористичними угрупованнями. PTI заявляла, що її усувають від рішень у сфері безпеки провінції; федеральний центр це заперечив.

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