ШАС і ОЮТ уклали угоду про розподіл надлишкових голосів — Jerusalem Post

В Ізраїлі ультраортодоксальні партії ШАС і Об'єднаний юдаїзм Тори (ОЮТ) оголосили про укладення угоди щодо розподілу надлишкових голосів перед виборами до Кнесету, запланованими на 27 жовтня. Як повідомляє Jerusalem Post, партії також заявили про намір продовжувати співпрацю в наступному скликанні парламенту.

Як працюватиме угода

ШАС представляє сефардських ультраортодоксальних виборців, її очолює депутат Кнесету Ар'є Дері. ОЮТ є ашкеназькою ультраортодоксальною партією, яку очолює новопризначений голова, депутат Яков Ашер. Обидві політичні сили були ключовими партнерами в коаліції прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.

За такими домовленостями партії після первинного розподілу мандатів об'єднують залишки голосів. Якщо їхня сумарна кількість дає право на додатковий мандат, його може отримати одна з партій, що потенційно посилює їхній політичний блок. Угода діятиме лише за умови, що обидві сили подолають виборчий бар'єр. За останніми опитуваннями, ШАС і ОЮТ мають приблизно по сім-вісім мандатів.

Спільна позиція в Кнесеті

Дері та Ашер заявили, що домовленість відображає тривалу співпрацю фракцій відповідно до настанов провідних рабинів і знавців Тори. Партії повідомили, що планують виступати єдиним фронтом у питаннях збереження світу Тори, статусу студентів єшив і зміцнення релігійних освітніх закладів.

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ШАС і ОЮТ також зазнали критики через свою позицію щодо призову ультраортодоксальних громадян до армії на тлі гострої нестачі особового складу в Армії оборони Ізраїлю. Ці партії закликали коаліцію Нетаньягу просувати законодавство, яке, на думку критиків, не збільшило б кількість ультраортодоксальних призовників протягом каденції уряду. Раніше вони бойкотували голосування коаліції, заявляючи, що не співпрацюватимуть із нею без поступу в просуванні спірного законодавства.

Інші передвиборчі домовленості

Партія «Лікуд» Нетаньягу вже уклала аналогічну угоду з партією «Релігійний сіонізм» міністра фінансів Безалеля Смотрича. Водночас ультраправа партія «Оцма єгудіт» міністра національної безпеки Ітамара Бен-Гвіра заявила, що «Лікуд» відмовився підписати з нею таку угоду.

Основні партії опозиційного блоку, який прагне замінити Нетаньягу, уклали угоди про розподіл надлишкових голосів ще у вересні. Зокрема, домовленості підписали партія «Яшар» Гаді Айзенкота та «Демократи» Яїра Голана, а також «Беяхад» Нафталі Беннета й «Ісраель Бейтейну» Авігдора Лібермана.

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