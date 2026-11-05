В Росії ще один регіон залишив без виплат родини ліквідованих в Україні окупантів

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Саратовська область стала щонайменше п’ятим регіоном Росії, який із початку осені 2026 року скоротив, переніс або скасував одноразові виплати сім’ям загиблих у війні проти України військовослужбовців. Відповідне рішення ухвалили на тлі проблем із регіональними бюджетами.

У Саратовській області з 1 листопада набуло чинності постанову регіонального уряду, якою місцеві виплати родинам загиблих скоротили вдесятеро — з 1 млн до 100 тис. рублів.

За інформацією джерела, від початку осені аналогічні рішення ухвалили ще в кількох суб’єктах РФ.

Зокрема, 30 жовтня губернатор Бєлгородської області Олександр Шуваєв розпорядився зменшити виплати родинам загиблих військових утричі — з 3 млн до 1 млн рублів.

21 жовтня уряд Смоленської області скоротив аналогічну допомогу з 1 млн до 700 тис. рублів.

У Ставропольському краї 22 жовтня ухвалили рішення перенести виплати на 2027 рік. Йдеться про компенсації, призначені родинам загиблих військових, щодо яких рішення про надання допомоги ухвалять у листопаді-грудні поточного року.

Також 15 жовтня губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев своїм указом повністю скасував місцеві виплати родинам загиблих.

У січні-серпні 2026 року аналогічні рішення ухвалили ще щонайменше сім російських регіонів.

До цього переліку увійшли Кемеровська, Кіровська, Омська, Оренбурзька та Ульяновська області, а також республіки Башкортостан і Хакасія.

Таким чином, практика скорочення, перенесення або скасування регіональної фінансової допомоги сім’ям загиблих російських військових поширилася на низку суб’єктів Російської Федерації.

Нагадаємо, влада Санкт-Петербурга скорочує соціальні витрати через дефіцит бюджету, який у 2026 році може сягнути 200 млрд рублів. Під скорочення потрапили виплати багатодітним родинам, фінансування розселення комунальних квартир, а також видатки на освіту, медицину та громадський транспорт.

Російські регіони на тлі зростання воєнних витрат змушені скорочувати фінансування ключових соціальних програм, щоб спрямовувати кошти на виплати військовослужбовцям та їхнім сім’ям.

Раніше влада Санкт-Петербурга запропонуваласуттєво переглянути видатки міського бюджету на 2026 рік. Проєкт поправок направили на експертизу. Згідно з документом, видаткову частину бюджету можуть скоротити на 70,2 млрд рублів – до 1,58 трлн рублів.

Росія як держава-агресор планує спрямувати на оборону 17,1 трлн рублів у 2027 році. Це приблизно на 27% більше за спочатку закладені 13,5 трлн рублів і є найвищим показником від початку війни Росії проти України у 2022 році.

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