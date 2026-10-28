Щонайменше 10 загиблих у зіткненні швидкісних потягів в Іспанії — Anadolu Agency

Щонайменше 10 людей загинули внаслідок зіткнення двох швидкісних потягів поблизу станції Урда в іспанській провінції Толедо. За даними Anadolu Agency, газета El País із посиланням на урядові джерела повідомила, що кількість загиблих може зрости.

Попередні дані про аварію

За попередньою інформацією Міністерства транспорту Іспанії, потяг Renfe AVE врізався в задню частину нерухомого потяга Iryo. Рятувальні служби повідомили, що два вагони зійшли з рейок і впали з насипу.

Аварія сталася 28 жовтня приблизно о 8:54 за місцевим часом. Обидва потяги курсували маршрутом Мадрид—Севілья, повідомив оператор залізничної інфраструктури Adif.

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Рятувальна операція та обмеження руху

На місце направили пожежників і медичні гелікоптери, а уряд автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча активував план реагування на надзвичайні ситуації. Рух на маршрутах між Мадридом, Сьюдад-Реалем та Андалусією призупинили.

Прем'єр-міністр Педро Санчес скасував заплановані заходи, щоб стежити за ситуацією. Президент Кастилії-Ла-Манчі Еміліано Гарсія-Пахе заявив, що прямує до місця аварії. Причини зіткнення розслідують, кількість постраждалих наразі не встановлена.

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