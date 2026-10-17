Щонайменше 51 сирієць утримується в Ізраїлі — Al Jazeera

Щонайменше 51 сирієць залишається під вартою в Ізраїлі після затримань, проведених ізраїльськими військовими на півдні Сирії. Про це повідомляє Al Jazeera. Частину затриманих раніше утримували на військовому об’єкті Сде-Тейман, а згодом перевели до установ пенітенціарної служби Ізраїлю, зокрема до Оферу, Аль-Джалами та Мегіддо. Невелику кількість людей звільнили.

Свідчення звільнених

Ахмед, якого затримали на блокпості в його селі, розповів журналістам, що провів в ізраїльському ув’язненні понад рік. За його словами, протягом 90 днів він перебував у кайданках і зазнавав побиття палицями. Чоловік також заявив, що його не допитували майже п’ять місяців після затримання.

Інший звільнений, названий Махмудом, повідомив, що його затримали під час нічного рейду у власному будинку. Він стверджує, що під час ув’язнення його годинами змушували сидіти в болісному положенні, застосовували кайданки та собак у намордниках. За словами Махмуда, йому не висунули обвинувачень і не надали доступу до адвоката.

Al Jazeera звернулася по коментар до ізраїльських військових, але на час публікації відповіді не отримала. Ізраїль заявляє, що окупація сирійської території та вторгнення вглиб Сирії потрібні для безпеки і захисту друзької громади. Сирійська влада це пояснення відкидає.

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Обстріли та обмеження для миротворців

Жителі півдня Сирії також повідомляють про блокпости, рейди та артилерійські обстріли полів, які перешкоджають роботі фермерів і пастухів. Сирійська організація Sijil, що відстежує ізраїльську активність, у вересні зафіксувала 280 порушень угоди 1974 року між Сирією та Ізраїлем, серед яких назвала вторгнення, рейди, затримання, артилерійський і кулеметний вогонь.

Сили ООН зі спостереження за роз’єднанням UNDOF підтвердили, що ізраїльські військові час від часу обмежують пересування їхнього персоналу. За даними місії, дорожні блокпости та контрольно-пропускні пункти заважають миротворцям проводити заплановані патрулювання в межах їхнього мандата.

Родини затриманих створили групу в WhatsApp для обміну інформацією про рідних. Вони скаржаться на нестачу юридичної та фінансової підтримки, а також організовують місцеві протести через затримання й рейди.

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