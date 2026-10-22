Щонайменше четверо людей загинули через повені на півдні Франції — BBC News World

Щонайменше четверо людей загинули, ще одна людина дістала травми внаслідок повеней, які шторм Адам спричинив на півдні Франції. Шторм у вівторок затопив вулиці та порушив транспортне сполучення, повідомляє BBC News.

Загиблі та евакуація

У департаменті Буш-дю-Рон у затопленому підвалі виявили тіла двох жінок віком 86 і 26 років. Сильна негода також вдарила по Корсиці: за даними місцевих медіа, потік води забрав позашляховик. Один із пасажирів вибрався через вікно, а іншого чоловіка знайшли загиблим.

Влада не оприлюднила додаткових подробиць про четверту загибель. У містах Мур'єс і Сен-Мартен-де-Кро між Монпельє та Марселем десятки мешканців розмістили в екстрених притулках. Посадовці також повідомили про одного травмованого в цьому районі.

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Перебої транспорту та попередження

Міністр транспорту Франції Філіпп Табаро заявив, що повені порушили рух дорогами та залізничними лініями в постраждалому районі. Префект департаменту Буш-дю-Рон Жак Вітковскі повідомив у середу, що рівень води сягнув безпрецедентних значень. За його словами, служби мобілізували в особливому режимі, щоб розв’язати кілька проблем, спричинених негодою.

На північному заході Франції очікують нову негоду — шторм Остін, який рухається з Атлантики. Метеослужба Météo-France оголосила помаранчевий рівень попередження через вітер для п'яти західних департаментів: Кот-д'Армор, Фіністер, Морбіан, Іль і Вілен та Манш. Попередження діятиме з вечора четверга до п'ятниці.

Наслідки в Іспанії

Шторм Адам раніше спричинив сильні повені на сході Іспанії, де загинули щонайменше троє людей. Кілька міст уздовж узбережжя Середземного моря опинилися відрізаними водою, а людей із дахів евакуювали гелікоптерами. Уряд Валенсії у вівторок схвалив пакет допомоги постраждалим від шторму на 23,5 млн євро.

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