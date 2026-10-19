Щонайменше двоє загинули через повені на сході Іспанії — Asharq Al-Awsat

Щонайменше двоє людей загинули внаслідок сильних дощів і повеней на сході Іспанії. Рятувальники евакуйовують мешканців із підтоплених районів, а влада Валенсії закликала людей залишатися вдома, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Загиблі та евакуація

Одна людина загинула в місті Сагунто у Валенсії в ніч із неділі на понеділок, повідомила місцева влада. Пожежники сусідньої Каталонії також поінформували про загибель жінки, яка впала у струмок.

Екстрені служби та військовослужбовці іспанського військового підрозділу реагування на надзвичайні ситуації евакуйовували людей із затоплених будинків. Частина мешканців чекала на допомогу на дахах. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що рятувальні операції тривають у важкодоступних районах, і закликав уникати будь-яких поїздок.

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Затоплення у Валенсії та Аліканте

Регіональна метеорологічна служба Валенсії оприлюднила відео, на яких вулиці кількох міст у провінціях Валенсія та Аліканте перетворилися на потоки води, що зносили автомобілі. Керівник екстрених служб Валенсії Хуан Карлос Вальдеррама попередив, що через інтенсивні й тривалі опади пересування дорогами стало неможливим.

Науковці пов'язують посилення осінніх середземноморських штормів зі спричиненою діяльністю людини зміною клімату: нагріте за літо море сприяє інтенсивнішому випаровуванню та сильнішим опадам. Національна метеорологічна служба AEMET раніше повідомила, що вересень став найспекотнішим за всю історію спостережень у материковій частині Іспанії, після найтеплішого літа за період із червня до серпня.

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