Щонайменше п’ятеро загинули під час стрілянини в школі Орегону — ABC News Australia

За попередніми даними, щонайменше п’ятеро людей, серед яких є діти, загинули під час стрілянини в початковій школі Silver Rail у місті Бенд, американський штат Орегон. Про це повідомляє ABC News.

Дані про жертв попередні

Двоє правоохоронців, обізнаних із перебігом справи, повідомили Associated Press на умовах анонімності, що кількість загиблих є попередньою та може змінитися. Щонайменше двох людей доправили до лікарні, однак інформації про їхній стан немає.

Стрілець відкрив вогонь у школі в четвер за місцевим часом і був застрелений. Менеджерка з комунікацій поліції Бенда Шейла Міллер заявила, що правоохоронці не мають підтвердження, хто саме застрелив стрільця. За її словами, це могла бути стороння особа.

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Поліція прибула за кілька хвилин

За словами Міллер, поліція отримала повідомлення про стрільця в Silver Rail Elementary School, який стріляв по автомобілю. Правоохоронці прибули на територію школи за кілька хвилин, після чого стрільця майже одразу застрелили.

Silver Rail Elementary School навчає дітей від дитячого садка до п’ятого класу — орієнтовно віком від п’яти до 11 років. У закладі навчаються близько 450 учнів і працюють 40 співробітників. Бенд розташований у центральній частині Орегону, приблизно за 280 кілометрів на південний схід від Портленда.

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