Щонайменше семеро мусульман здобули місця в Конгресі США за підсумками проміжних виборів. Демократ Абдул Ель-Сайєд у штаті Мічиган переміг колишнього конгресмена-республіканця Майка Роджерса та став першим мусульманином, обраним до Сенату США, повідомляє Anadolu Agency.

Ель-Сайєд, лікар і колишній посадовець у сфері громадського здоров’я, здобув мандат, який звільнив сенатор Гері Пітерс після рішення завершити роботу в Сенаті. Під час кампанії він критикував безумовні постачання американської зброї Ізраїлю та називав військові операції Ізраїлю в Газі геноцидом.

Нові представники Палати

У Нью-Джерсі демократ Адам Хамаві переміг республіканця Грегга Меле у 12-му окрузі та став першим мусульманином, який представлятиме штат у Конгресі. Хамаві — пластичний хірург, колишній військовий лікар армії США та ветеран війни в Іраку. У 2024 році він був волонтером у Європейській лікарні в Газі.

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Ще одне місце в Палаті представників здобула демократка Даріаліза Авіла Шевальє з Нью-Йорка. Вона раніше перемогла багаторічного конгресмена Адріано Еспайята на праймеріз у червні, а на загальних виборах набрала понад 85% голосів. Її кампанія була зосереджена на громадській самоорганізації та захисті прав палестинців.

Переобрання чинних конгресменів

До Палати представників також переобрали чотирьох мусульманських законодавців: Рашиду Тлаїб у Мічигані, Ільхан Омар у Міннесоті, Андре Карсона в Індіані та Латіфу Саймон у Каліфорнії. Тлаїб, єдина палестиноамериканська членкиня Конгресу, здобула п’ятий термін. Омар також переобрали вп’яте, а Карсон, який працює в Палаті представників із 2008 року, залишається найдовше чинним мусульманським законодавцем у нижній палаті.

За даними агентства, демократка Айша Вахаб на момент публікації зберігала попередню перевагу в іншій гонці за місце в Конгресі Каліфорнії, де тривав підрахунок голосів. Anadolu Agency також повідомило, що демократи здобули контроль і над Сенатом, і над Палатою представників.

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