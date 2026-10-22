Щонайменше троє людей загинули під час повеней на півдні Франції — TimesLIVE

Щонайменше троє людей загинули, ще одна зазнала травм унаслідок штормів і повеней на півдні Франції, повідомила місцева влада ввечері в середу.

Евакуація мешканців

TimesLIVE з посиланням на місцеву владу повідомила, що в містечках Мур'є та Сен-Мартен-де-Кро між Монпельє і Марселем десятки людей розмістили в екстрених притулках. Це два невеликі населені пункти на півдні країни.

Префект регіону Буш-дю-Рон Жак Вітковскі заявив, що вода піднялася до безпрецедентного рівня. Цю заяву він зробив у повідомленні пізно ввечері в середу.

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Шторм на заході країни

За даними джерела, погода на півдні Франції мала поступово заспокоїтися. Водночас уночі в четвер шторм, що наближався з боку Ірландії, очікували на заході країни.

Французька метеорологічна служба Météo-France попередила, що шторм «Остін» має принести сильний вітер до північно-західних регіонів Франції.

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