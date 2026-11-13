Шейнбаум заявила, що каравани мігрантів не рухаються до кордону США — RMF24

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що територією країни наразі не рухається жоден караван мігрантів у напрямку кордону зі Сполученими Штатами. Про це вона сказала під час п’ятничної пресконференції, повідомляє RMF24.

Одна група розпалася

За словами Шейнбаум, одна з груп мігрантів розпалася під час подорожі, а більшість її учасників уже повернулися до країн походження. Водночас інша група лише формується.

Мексиканський Національний інститут міграції повідомив агентству Reuters, що в місті Уїштла на півдні Мексики зібралися близько 870 людей. Місто розташоване приблизно за 60 кілометрів на захід від південного кордону Мексики з Гватемалою.

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Погроза підвищити мита

Днем раніше президент США Дональд Трамп пригрозив подвоїти мита на мексиканські товари, якщо влада Мексики не зупинить групу мігрантів до її прибуття до американського кордону.

Як зазначає Reuters, ця погроза пролунала через кілька місяців після рішення Трампа не продовжувати чинну торговельну угоду між США, Канадою та Мексикою. За даними RMF24, нова хвиля міграції, переважно з країн Центральної Америки, почалася після проміжних виборів у США, на яких Демократична партія здобула перевагу в Конгресі.

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