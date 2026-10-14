Шейнбаум заявила, що підпише указ про захист неповнолітніх онлайн — Channel NewsAsia
Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що 14 жовтня планує підписати президентський указ, який зобов’яже цифрові платформи захищати дітей і підлітків від насильницького, сексуального та іншого шкідливого контенту. Вимоги поширюватимуться, зокрема, на соціальні мережі та стримінгові сервіси, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.
Вимоги до цифрових платформ
За даними агентства, Шейнбаум мала підписати документ пізніше того самого дня. Очікується, що указ посилить контроль за великими технологічними компаніями в Мексиці — одній із найбільших економік Латинської Америки.
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У повідомленні не уточнюються конкретні механізми, за якими платформи мають захищати неповнолітніх, або можливі санкції за недотримання нових вимог.
Напад у штаті Коауїла
Заява Шейнбаум пролунала після нападу на навчальний заклад у північному штаті Коауїла на початку жовтня. За інформацією Channel NewsAsia, двоє 18-річних колишніх учнів здійснили напад, унаслідок якого загинула одна людина, ще троє зазнали поранень.