Шейнбаум заявила, що підпише указ про захист неповнолітніх онлайн — Channel NewsAsia

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що 14 жовтня планує підписати президентський указ, який зобов’яже цифрові платформи захищати дітей і підлітків від насильницького, сексуального та іншого шкідливого контенту. Вимоги поширюватимуться, зокрема, на соціальні мережі та стримінгові сервіси, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

Вимоги до цифрових платформ

За даними агентства, Шейнбаум мала підписати документ пізніше того самого дня. Очікується, що указ посилить контроль за великими технологічними компаніями в Мексиці — одній із найбільших економік Латинської Америки.

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У повідомленні не уточнюються конкретні механізми, за якими платформи мають захищати неповнолітніх, або можливі санкції за недотримання нових вимог.

Напад у штаті Коауїла

Заява Шейнбаум пролунала після нападу на навчальний заклад у північному штаті Коауїла на початку жовтня. За інформацією Channel NewsAsia, двоє 18-річних колишніх учнів здійснили напад, унаслідок якого загинула одна людина, ще троє зазнали поранень.

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