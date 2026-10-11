Шейнбаум закликала жителів узбережжя Мексики не виходити з дому — TimesLIVE

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум закликала мешканців прибережних районів на тихоокеанському узбережжі країни не виходити з приміщень через наближення урагану «Саймон» четвертої категорії. Попереджувальні евакуації до безпечніших районів тривають, а жителів штатів Халіско, Коліма, Наярит і Мічоакан закликали не виходити на вулиці та виконувати вказівки служб цивільного захисту.

Ураган біля узбережжя

За даними TimesLIVE, станом на 9:00 за місцевим часом центр «Саймона» перебував приблизно за 105 км на захід-північний захід від портового міста Мансанільйо у штаті Коліма. Максимальна стала швидкість вітру сягала 230 км/год, повідомив Національний центр ураганів США.

Ураган рухався на північ-північний захід зі швидкістю 11,2 км/год. Його центр розташовувався орієнтовно за 140 км на південний схід від мису Кабо-Коррьєнтес у сусідньому штаті Халіско. Прогноз передбачав, що «Саймон» пройде дуже близько до західно-центрального узбережжя Мексики в неділю та залишатиметься поруч із ним у понеділок. Водночас зберігалася невизначеність щодо можливого виходу центру циклону на сушу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Підтоплення та обмеження

Навіть без прямого виходу на сушу ураган міг спричинити небезпечний штормовий приплив, великі руйнівні хвилі та сильний вітер на частині західно-центрального узбережжя. Координація цивільного захисту Мексики оголосила найвищий рівень циклонної небезпеки для 28 муніципалітетів у штатах Халіско й Коліма, ще 93 муніципалітети перебували на високому рівні тривоги.

У Мансанільйо вночі та вранці через дощ і вітер сталися підтоплення. У місті розгорнули військових і Національну гвардію. У районі Аламеда вода сягала мешканцям гомілок, а військові разом із місцевими жителями відкачували її з будинків. Міжнародний аеропорт Пуерто-Вальярти тимчасово закрили, у прибережних громадах призупинили несуттєві види діяльності та відкрили аварійні притулки. Синоптики також попередили про загрозу небезпечних для життя повеней і зсувів у гірських районах через сильні опади до понеділка.

Читай нас у