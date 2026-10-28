Шериф Дар Ліф не виключив вилучення бюлетенів на виборах у США — CBC

Шериф округу Баррі в американському штаті Мічиган Дар Ліф заявив, що за наявності вагомої причини розгляне можливість вилучення бюлетенів під час проміжних виборів 2026 року. Він сказав в інтерв’ю CBC, що в такому разі правоохоронці, ймовірно, спочатку вилучать бюлетені, а потім звернуться до суду.

Заяви про виборчі порушення

Упродовж шести років Ліф поширював твердження, нібито іноземці зламали машини для підрахунку голосів в окрузі Баррі у 2020 році та змінили голоси з Дональда Трампа на Джо Байдена. Суддя і прокурор, які розглядали його попередні спроби вилучити виборчі машини у 2021 та 2022 роках, дійшли висновку, що ці твердження не мають підстав.

Останнім часом шериф також намагався опитати посадовців штату в межах нового розслідування заяв про нібито навмисне збільшення списків виборців Мічигану за рахунок негромадян США. Водночас дослідження, на які посилається видання, свідчать, що голосування негромадян є вкрай рідкісним.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Підготовка до голосування

Клерк округу Баррі Сара Ванденбург, відповідальна за комплектування виборчих дільниць, заявила, що переконання Ліфа можуть ускладнювати роботу. Вона провела для нього та його заступників презентацію про базові правила дня виборів, зокрема про те, хто має право заходити на дільниці. Озброєним правоохоронцям вхід туди не дозволений.

На тлі заяв про можливі фальсифікації законодавці штатів і групи захисту виборчих прав готуються до різних сценаріїв у день голосування, зокрема до можливих зіткнень з озброєними федеральними агентами або прихильниками Трампа. У Мічигані організація Michigan United навчає так званих захисників демократії методів деескалації конфліктів.

Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю журналу Time не виключив можливості оголосити надзвичайний стан. Юристи з виборчого права наголошують, що Конституція США надає повноваження щодо виборів штатам, а не президентові.

Читай нас у