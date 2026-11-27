0:00 / 0:00

Голлівудська акторка Шерон Стоун привернула увагу папараці незвичною появою на вулицях Нью-Йорка. Замість звичного образу для червоної доріжки знаменитість помітили в кріслі колісному та з ортезом на нозі. Водночас хвилюватися за здоров’я акторки не варто — вона лише вкотре демонструє свої акторські здібності.

68-річна зірка "Основного інстинкту" взялася за роботу над новою комедією, у якій її партнером став 35-річний американський актор єгипетського походження Рамі Юссеф.

Шерон Стоун помітили в кріслі колісному

23 листопада фотографи заскочили акторів під час зйомок нової стрічки Martha & Muhammad від кінокомпанії A24.





На оприлюднених кадрах Стоун сидить у кріслі колісному, а на її нозі можна помітити ортез. Водночас Юссеф везе акторку вулицями Нью-Йорка.

Як саме цей епізод вписується в сюжет майбутньої комедії, творці поки не розсекречують. Схоже, інтригу вирішили зберегти не лише для глядачів, а й для папараці.

Що відомо про новий фільм із Шерон Стоун

У центрі сюжету – заможна нью-йоркська світська левиця, яка після смерті чоловіка зав'язує стосунки зі значно молодшим мусульманином.



Окрім романтичної історії та суттєвої різниці у віці, стрічка порушуватиме питання соціального статусу, грошей, релігії та імміграції. Одне слово, на звичайну романтичну комедію без незручних розмов розраховувати не варто.

Для Рамі Юссефа цей проєкт стане режисерським дебютом у повнометражному кіно. Він також написав сценарій, виконує одну з головних ролей та виступає продюсером.

До акторського складу долучилися Аманда Сейфрід і Джефф Деніелс, а серед продюсерів – творець популярного серіалу "Ведмідь" Крістофер Сторер.

Що ж до самої Шерон Стоун, то акторка продовжує активно працювати в кіно та театрі. Серед її нещодавніх проєктів – серіал "Ейфорія" та театральна постановка Speed-the-Plow.



Про це повідомляє Becoming.

Шерон Стоун привітала свою майбутню українську невістку.

Шерон Стоун знялася у вінтажних образах українського бренду

Читай нас у