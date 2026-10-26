Шестеро громадян подали позов до президента Трампа через обмеження медіа — The Hill

У США шестеро громадян подали позов проти президента Дональда Трампа, директора з комунікацій Білого дому Стівена Чунга та керівниці апарату Білого дому Сьюзі Вайлз через обмеження доступу новинних організацій до Білого дому. Про це повідомляє The Hill.

Аргументи позивачів

У 26-сторінковій скарзі позивачі стверджують, що нова політика Білого дому щодо доступу преси позбавляє громадськість матеріалів цих редакцій, а також незалежного висвітлення іншими медіа. На їхню думку, журналісти, які працюють у Білому домі, тепер мають зважати на ризик обмеження або скасування доступу через критичні чи необачні висловлювання про президента.

У позові також зазначено, що загроза стати об'єктом таких обмежень у майбутньому може вже зараз впливати на роботу новинних організацій. Позивачі просять суд захистити право громадськості на отримання незалежної інформації з Білого дому та визнати політику неконституційною. Вони вважають, що вона встановлює в обмеженому публічному форумі обмеження, які залежать від поглядів, і є необґрунтованими.

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Позиція Білого дому та попередні обмеження

Представник Білого дому заявив The Hill, що ніхто не може вимагати доступу до Овального кабінету. Він також сказав, що медіа, які, за його словами, поширюють дезінформацію та наклеп, можуть працювати безпосередньо за межами Білого дому.

Заступниця директорки з судових процесів Інституту Першої поправки Найта Кеті Феллоу заявила, що Білий дім не може вирішувати, яку інформацію отримуватимуть американці, караючи медіа за критичні публікації. У позові згадані й інші спроби адміністрації Трампа обмежити доступ преси до Білого дому та Пентагону, зокрема недопуск Politico, CNN і MS NOW раніше цього року. Федеральний суддя призупинив заборону щодо цих трьох медіа, вказавши, що їм, імовірно, не забезпечили належної правової процедури.

Журналіст The Independent Ендрю Файнберг раніше повідомляв, що Білий дім усунув його від обов'язків у друкованому пулі преси після того, як президент різко висловився про репортера в Овальному кабінеті. Файнберг і деякі журналісти CNN також заявляли, що не могли долучитися до прес-пулу на борту Air Force One.

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