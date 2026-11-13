ШІ допоміг виявити в нотатках Ґеделя сотні невідомих теорем — The Guardian

У Гельсінському університеті модель штучного інтелекту Claude допомогла проаналізувати робочі зошити австрійського логіка Курта Ґеделя, написані на початку 1940-х років. Як повідомляє The Guardian, система підготувала докладний огляд 1009 сторінок записів і виявила сотні теорем, про які раніше не було відомо.

Тисяча сторінок стенографії

Проєкт із вивчення 16 зошитів Ґеделя з 2017 року очолює фінський логік Ян фон Плато. Записи присвячені математиці та логіці, а значна їх частина зроблена німецькою стенографією Ґабельсбергера, яка вже була застарілою за життя Ґеделя.

До залучення ШІ математичне опрацювання рукописів просувалося приблизно на одну сторінку щотижня. Фон Плато надав Claude власні транскрипції зошитів, шість своїх книжок про Ґеделя та іншу наукову літературу. За кілька днів модель підготувала пояснення всього масиву матеріалів обсягом близько 650 сторінок, яке, за словами фон Плато, потрібно було перевіряти посторінково.

Дослідник заявив, що записи містять десятки передбачень результатів, які стали відомими лише у 1970–1980-х роках, а також 14 тем із логіки, які досі не розвивалися.

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Перевірка теорем у Coq

Одним із перших завдань для Claude був пошук доказу незалежності аксіоми вибору. У 1966 році Ґедель казав, що довів цей результат ще у 1940-х, але не зміг відтворити доведення зі своїх нотаток. Claude реконструював доказ, у якому, за оцінкою фон Плато, Ґедель помилився в одному визначенні, хоча правильне визначення в нього було записане двома роками раніше. Реконструкцію перевірили в Coq — програмі для формальної верифікації математичних доведень.

Загалом Claude виокремив 663 теореми, для яких Ґедель мав доведення, начерк доведення або ідею такого доведення. Під час перевірки в Coq близько 400 результатів підтвердили у сформульованому вигляді, приблизно 200 потребували уточнення формулювання чи додаткових припущень, а близько 50 виявилися хибними.

Професор логіки Університету Нотр-Дам Джоел Девід Гемкінс, який не бачив реконструкції Claude, зазначив, що в разі її підтвердження це буде визначним та історично цікавим результатом. Водночас він наголосив, що історикам ще належить з’ясувати, якою мірою реконструкція є внеском самого Ґеделя, а якою — ШІ.

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