ШІ назвав дату можливого третього імпічменту Трампу

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Після поразки республіканців на виборах до Конгресу США знову заговорили про можливий імпічмент президента Дональда Трампа. Штучний інтелект навіть спрогнозував конкретну дату — 15 червня 2027 року.

За оцінкою ШІ, після початку роботи нового складу Конгресу демократи можуть ініціювати розслідування діяльності адміністрації Трампа.

У разі виявлення серйозних порушень Палата представників матиме можливість оголосити президенту імпічмент простою більшістю голосів. Однак для усунення його з посади потрібна підтримка двох третин Сенату.

Сам Трамп заявив, що не боїться такого сценарію. Він назвав можливий імпічмент безпідставним і попередив, що це може зашкодити Демократичній партії.

Водночас лідер демократів у Палаті представників Гакім Джеффріс заявив, що питання імпічменту наразі не обговорювалося. За його словами, головними пріоритетами партії є зниження вартості життя та контроль за діяльністю адміністрації президента.

Трампу вже двічі оголошували імпічмент — у 2019 та 2021 роках. Обидва рази Сенат виправдав його. Наразі демократи не підтверджували планів щодо третьої процедури, а названа ШІ дата є лише припущенням.

Джерело: UNILAD

Демократична партія США, яка здобула більшість у Конгресі за підсумками проміжних виборів, наразі не ставить на порядок денний третю процедуру імпічменту президента Дональда Трампа. Натомість демократи мають намір просувати законодавчі ініціативи щодо вартості життя, медичного страхування, тарифів і боротьби з корупцією, а також посилити нагляд за адміністрацією президента.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не хвилюється через можливість імпічменту.

Згідно з новим опитуванням громадської думки, 54% американців вважають, що президент США Дональд Трамп скоїв правопорушення, які можуть стати підставою для оголошення йому імпічменту.

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