ШІ-персонажі в Китаї отримують власні документи

У Пекіні почали тестувати систему, за якою віртуальні персонажі, створені штучним інтелектом, можуть отримувати офіційні документи. Однією з перших таке посвідчення отримала цифрова співачка Юрі, яка має понад 100 тисяч підписників у китайських соцмережах. Вона існує лише у цифровому світі, але тепер її діяльність намагаються оформити майже так само, як діяльність реальної людини.

У Китаї запустили пілотну програму з реєстрації так званих цифрових людей. Йдеться про віртуальних персонажів, яких створюють за допомогою штучного інтелекту. У межах програми таким персонажам можуть видавати офіційні посвідчення особи. У документі вказують ім’я, дату народження, адресу та характеристики обличчя цифрового персонажа.

Однією з перших документ отримала віртуальна співачка Юрі (Yuri). У китайських соцмережах вона вже має понад 100 тисяч підписників. Юрі виступає на концертах, співає китайською та англійською мовами. Її зовнішність і образ повністю створені за допомогою технологій. Вона може змінювати вбрання буквально під час виступу. При цьому самої Юрі як реальної людини не існує. За цифровим персонажем стоїть команда, яка створює контент і керує його діяльністю.

Тепер команда Юрі може використовувати офіційний документ для цілком реальних справ. Зокрема, йдеться про відкриття цифрового гаманця та укладання комерційних угод. Такі можливості особливо важливі для співпраці з компаніями. Цифрові персонажі вже працюють у рекламі, моді, відеоіграх та автомобільній індустрії.

За даними Китайського університету комунікацій, із цією сферою в Китаї пов’язані щонайменше 1,3 мільйона компаній. У 2025 році ринок цифрових людей у країні оцінювали приблизно у 10 мільярдів доларів. ШІ-персонажі в Китаї вже давно вийшли за межі звичайних аватарів. Вони можуть бути телеведучими, блогерами та онлайн-продавцями. Деякі з них навіть виконують функції віртуальних чиновників і відповідають на запитання громадян.

Одна з головних переваг таких персонажів — вони можуть працювати цілодобово. Для компаній це означає можливість постійно спілкуватися з аудиторією без витрат, які потрібні для утримання великої кількості працівників. Водночас стрімкий розвиток цифрових людей створює і нові проблеми. Як повідомляє ABC News, китайська влада хоче краще контролювати використання таких технологій, захищати авторські права та боротися з шахрайством.

У країні вже фіксували випадки, коли ШІ-персонажі видавали себе за справжніх лікарів і поширювали неправдиві медичні поради. Технологію також використовували для створення порнографічних дипфейків із зовнішністю знаменитостей без їхньої згоди. Тому влада намагається зрозуміти, хто насправді стоїть за цифровим персонажем і хто відповідає за його дії. Реєстрація може допомогти пов’язати віртуальний образ із конкретною людиною або компанією, яка ним керує.

Але є й інша сторона. Експерти попереджають, що обов’язкова реєстрація цифрових персонажів може дати державі більше можливостей для контролю за діяльністю в інтернеті. Зокрема, це може вплинути на анонімність користувачів, які створюють і керують віртуальними образами.

Поки що йдеться лише про пілотний проєкт у Пекіні. Єдиної загальнонаціональної системи реєстрації цифрових людей у Китаї ще немає. Втім, сама поява офіційних документів для персонажів, яких фізично не існує, показує, наскільки швидко ШІ змінює звичне уявлення про особистість, роботу та бізнес в інтернеті.

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