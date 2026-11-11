ШІ-сервіс Suno звинуватили у незаконному копіюванні голосу Елвіса Преслі та пісень Емінема

Правовласники музичної спадщини Елвіса Преслі та Емінема подали окремі судові позови проти компанії Suno, яка створила музичний генератор на основі штучного інтелекту. Сервіс звинувачують у порушенні авторських прав і незаконному використанні творчості виконавців без відповідного дозволу.

Позов від імені правовласників Елвіса Преслі, серед яких Authentic Brands Group та Raleigh Music Publishing, надійшов до федерального суду Північного округу Каліфорнії.

На думку позивачів, платформа Suno дає змогу користувачам генерувати музичні композиції, що відтворюють манеру виконання та голос співака. Зокрема, у 51-сторінковому позові зазначається, що сервіс імітує його характерний «насичений тембр» без дозволу власників прав.

На їхню думку, такі дії порушують закон ELVIS Act, ухвалений у штаті Теннессі у 2024 році для захисту голосів і зображень виконавців від несанкціонованого використання штучним інтелектом.

Окремий позов подала компанія Eight Mile Style, яка володіє правами на сотні записів Емінема, зокрема “Lose Yourself”, “Without Me” та “The Real Slim Shady”. Вона звинувачує Suno в тому, що сервіс дозволяє генерувати пісні й тексти, схожі на роботи репера. Сам Емінем особисто не бере участі в судовому процесі.

В обох позовах наведено приклади згенерованих композицій, які, за твердженням правовласників, імітують звучання Преслі або відтворюють тексти пісень Емінема.

Адвокати позивачів заявили, що Suno використовує результати багаторічної творчої праці музикантів для отримання прибутку. У справі Преслі вони також висловили занепокоєння впливом таких технологій на майбутнє музичної індустрії.

“Наступний Елвіс уже не візьме до рук гітару. Ненаситне прагнення Suno до здешевлення творчості загрожує зробити людську креативність непотрібною. Компанія без ліцензії за лічені секунди відтворює те, на опанування й удосконалення чого потрібні роки”, – йдеться в позові.

У Suno відкинули звинувачення та наголосили, що сервіс призначений для створення оригінальної музики, а не копіювання чужих робіт.

“Suno існує для того, щоб допомагати людям створювати нову, оригінальну музику, а не використовувати чиєсь ім’я або зовнішність. Ми забороняємо будь-яке несанкціоноване використання творчості артистів”, – заявив представник компанії.

За його словами, платформа забороняє вказувати в запитах імена конкретних виконавців і назви їхніх пісень. Крім того, Suno перевіряє завантажені аудіофайли й тексти на можливі порушення та продовжує вдосконалювати механізми захисту.

Водночас компанія вже фігурує в інших судових справах. Зокрема, музикант Джейсон Ісбелл та інші виконавці раніше звинуватили Suno в тому, що користувачі можуть обходити обмеження сервісу, створюючи запити з описом характерного голосу й манери виконання артистів без прямого зазначення їхніх імен. Suno заперечує ці звинувачення.

Джерело: Variety

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