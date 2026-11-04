Шидло ініціювала дебати в Європарламенті про Конституційний трибунал Польщі — RMF24

У Польщі євродепутатка від партії «Право і справедливість», колишня прем’єр-міністерка Беата Шидло ініціювала скликання засідання спеціальної комісії Європейського парламенту, що займається Європейським щитом демократії. Темою засідання має стати ситуація навколо Конституційного трибуналу Польщі, повідомляє RMF24.

Ініціативи євродепутатів PiS

Шидло повідомила про подання клопотання у вівторок. Окремо п’ятеро євродепутатів від PiS — Маріуш Камінський, Йоахім Брудзінський, Ядвіга Вишнєвська, Мацей Вонсік і Яцек Озdоба — звернулися із клопотанням про термінові дебати в Комітеті Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ, відомому як LIBE.

Ініціативу Шидло розкритикували євродепутати польської «Громадянської коаліції» Міхал Щерба та Даріуш Йонський. Йонський заявив, що демонтаж Конституційного трибуналу розпочався за уряду Шидло. Він також сказав, що вона була першою главою уряду, за якої не публікували рішення трибуналу.

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Критика з боку Громадянської коаліції

Йонський також закинув Шидло суперечливість її позиції, оскільки, за його словами, вона раніше голосувала проти створення комісії, засідання якої тепер пропонує скликати. Щерба зі свого боку заявив, що представники PiS разом із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном намагалися блокувати створення комісії Європейського щита демократії, а згодом вирішили використати її механізми.

Суперечка навколо Конституційного трибуналу загострилася останніми днями. Минулої п’ятниці представники групи осіб, обраних у цій каденції Сейму суддями трибуналу, повідомили, що Анна Корвін-Пйотровська стала особою, яка керує Конституційним трибуналом. За даними RMF24, вона видала розпорядження про перерву у виконанні обов’язків голови трибуналу Богдана Свєнчковського та його заступника Бартоша Соханьського.

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